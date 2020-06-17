Дональд Трамп случайно "изобрел" вакцину от СПИДа

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:25:50+03:00

Президент США по ошибке анонсировал создание к концу года не той вакцины

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Дональд Трамп похвастался несуществующей вакциной. Выступая в Белом доме, президент США рассказывал о достижениях американских ученых, создающих вакцину от коронавируса. В штатах сразу несколько исследовательских групп уже приступили к проверке препарата на людях. Президент планировал поделиться их успехами и заявить - к концу года США получит вакцину от новой инфекции, но почему-то слово коронавирус он заменил на СПИД.

- Эти ученые - лучшие, самые умные в мире,- приводит слова Трампа Mirror. - И они придумали вакцину против СПИДа.- СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут с таблетками. Это невероятная вещь.

В соцсетях стали гадать, оговорился президент или заявил о реальном создании препарата от ВИЧ.

- Ну, очевидно, есть вакцина против СПИДа, о которой никто не знал. Трамп действительно сказал это,- писали в комментариях.

В издании The Hill предположили, что речь идет об экспериментальном препарате, который разрабатывают американцы - это не лекарство, а вещество, которое защищает от заражения. Правда, пока всех проверок вакцина не прошла.

В прошлом году Дональд Трамп пообещал победить ВИЧ и СПИД через 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU