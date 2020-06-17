В Москве от коронавируса вылечились еще 2271 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:35:48+03:00

Всего болезнь победили более 128 тысяч жителей столицы

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В Москве за сутки 2271 человек выписаны из больниц после лечения от коронавируса. Такие данные на 17 июня приводит оперштаб столицы.

Общее число излечившихся от инфекции в Москве достигло 128385 человек.

В Минобороны приступают к тестированию на добровольцах потенциальной вакцины от коронавируса. Первыми на себе испытают действие препарата военные.

Планируется завершить этот этап к концу лета, готова вакцина в таком случае может быть уже в этом году.

В ВОЗ назвали созданное в Британии лекарство "научным прорывом" в лечении пациентов с коронавирусом. Противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти у пациентов, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Правда, на тех, кто переносит инфицирование легче, лекарство действует менее эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU