Медведев назвал аморальным отказ от снятия санкций с пострадавших от пандемии стран
Резолюцию России по снятию санкций с наиболее пострадавших стран прокомментировал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В статье, написанной для журнала "Россия в глобальной политике", он объяснил мотивацию страны.
- Сглаживание политических противоречий... по крайней мере в период борьбы с пандемией..позволило бы сэкономить много времени и сил,- написал он в статье.
Но когда Россия, в самом начале эпидемии, предложила освободить от санкций наиболее пострадавшие страны, то в ответ нас обвинили в преследовании своих интересов.
- Хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжелом положении (например, о Венесуэле или Иране),-объяснил Дмитрий Медведев.
Дальше последовала блокировка проекта российской резолюции в Генассамблее, причем, противниками выступили США, Великобритания и даже Украина. Это решение Медведев считает "аморальным и безответственным".
ИСТОЧНИК KP.RU