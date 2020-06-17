Медведев назвал аморальным отказ от снятия санкций с пострадавших от пандемии стран

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:11:49+03:00

Заместитель Председателя Совета Безопасности напомнил, что Россия выступала с такой инициативой в начала эпидемии

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Резолюцию России по снятию санкций с наиболее пострадавших стран прокомментировал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В статье, написанной для журнала "Россия в глобальной политике", он объяснил мотивацию страны.

- Сглаживание политических противоречий... по крайней мере в период борьбы с пандемией..позволило бы сэкономить много времени и сил,- написал он в статье.

Но когда Россия, в самом начале эпидемии, предложила освободить от санкций наиболее пострадавшие страны, то в ответ нас обвинили в преследовании своих интересов.

- Хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжелом положении (например, о Венесуэле или Иране),-объяснил Дмитрий Медведев.

Дальше последовала блокировка проекта российской резолюции в Генассамблее, причем, противниками выступили США, Великобритания и даже Украина. Это решение Медведев считает "аморальным и безответственным".

ИСТОЧНИК KP.RU