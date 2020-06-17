2020-06-17T10:08:35+03:00
Общество

Боня объяснилась после слов о раздаче денег "нищебродам и алкашам"

Проживающая в Монако бывшая звезда "Дома 2" порассуждала о необходимости увеличения МРОТ в России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Виктория призналась, что видела однажды жестокое обращение с ребенком со стороны его пьющей материВиктория призналась, что видела однажды жестокое обращение с ребенком со стороны его пьющей материФото: Кадр видео
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Бывшая звезда телепроекта "Дом 2", Виктория Боня, которая живет в Монако, но очень печется о судьбах россиян, недавно высказалась об увеличении МРОТ в РФ. Давать больше денег людям, по ее мнению, не стоит, потому что получателями являются "всякие алкаши и нищеброды".

Ведущую и блогера на Родине, логично, не поняли и стали критиковать. В итоге, ей пришлось объясняться:

- Если эти слова задевают человека, то он должен, как минимум, относить себя к алкоголикам, к тем, кто сидит на диване и ничего не делает, а также к тем, кто ни к чему не стремится,- сообщила Виктория в инстаграм.

Она сообщила, что ее слова выдернули из контекста, и вообще, говорила она не про всех малоимущих, а только про тех,к то "превратился в отбросы общества".

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Виктория Боня объяснила слова про "нищебродов и алкоголиков"
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Ведущая рассказала, что сама родом из обычного города в Забайкальском крае, ее отец шахтер.

- Я видела, как живут алкоголики. Они не дают детям ни образования, ни любви, ни заботы. При мне однажды один алкоголик подбросил ребенка в потолок, где висела люстра со стеклянными "сосульками". Ребенок все лицо в кровь разбил. Я до сих пор холодным потом обливаюсь, вспоминая тот случай. Мать ребенка стала ругаться трехэтажным матом. А я не могла поверить, что все это происходит, потому что в Советском Союзе я не видела алкашей. Мне было 14 лет. Из города я уехала в 16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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