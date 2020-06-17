2020-06-17T10:20:58+03:00
Общество

Состояние полицейского, раненого на Ленинском проспекте, ухудшилось

Все трое участников перестрелки находятся в больницах
Ася КУЗНЕЦОВА
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На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАССНа месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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За последние сутки ухудшилось состояние полицейского, который пострадал в перестрелке с прохожим на Ленинском проспекте 15 июня.

- Один из полицейских находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ, - передаёт Интерфакс слова своего источника.

Также отмечается, что второй полицейский в состоянии средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает. Нападавший находится в крайне тяжёлом состоянии, он также подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и остаётся под постоянным контролем врачей. Оба сотрудника правоохранительных органов и стрелок госпитализированы в три разных больницы в Москве.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что 15 июня, около 16:00, в Москве возле дома 156 на Ленинском проспекте произошла перестрелка прохожего и сотрудников ДПС. Полицейские проверяли документы таксиста, и в это время прохожий открыл по ним огонь из травматического оружия. Стрелком оказался 24-летний Ратмир Галиев. При обыске его квартиры сотрудники СК нашли наркотические вещества, а в дневнике просил Аллаха "забрать его к себе".

Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

ИСТОЧНИК KP.RU

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