Состояние полицейского, раненого на Ленинском проспекте, ухудшилось
За последние сутки ухудшилось состояние полицейского, который пострадал в перестрелке с прохожим на Ленинском проспекте 15 июня.
- Один из полицейских находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ, - передаёт Интерфакс слова своего источника.
Также отмечается, что второй полицейский в состоянии средней тяжести, но его жизни ничего не угрожает. Нападавший находится в крайне тяжёлом состоянии, он также подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и остаётся под постоянным контролем врачей. Оба сотрудника правоохранительных органов и стрелок госпитализированы в три разных больницы в Москве.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что 15 июня, около 16:00, в Москве возле дома 156 на Ленинском проспекте произошла перестрелка прохожего и сотрудников ДПС. Полицейские проверяли документы таксиста, и в это время прохожий открыл по ним огонь из травматического оружия. Стрелком оказался 24-летний Ратмир Галиев. При обыске его квартиры сотрудники СК нашли наркотические вещества, а в дневнике просил Аллаха "забрать его к себе".
Прохожий открыл стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов
ИСТОЧНИК KP.RU