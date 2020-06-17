В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки
За последние сутки в России от коронавируса скончались 194 пациента. Всего жертвами вируса в стране стали 7 478 человек.
Специалисты выявили за минувшие сутки 7 843 новых заражённых коронавирусом. Число зафиксированных случаев заражения достигло 553 301.
Среди новых пациентов 31,8% переносили заболевание бессимптомно, их тестирование было проведено только из-за контакта с заражённым.
Кроме того, в России уже выздоровели 55% от всех заражённых. При 553 тысячах заболевших число выздоровевших достигло 304 тысяч. За последние сутки выписались 10 036 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU