В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:42:42+03:00

За последние сутки в России выявлено 7 843 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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За последние сутки в России от коронавируса скончались 194 пациента. Всего жертвами вируса в стране стали 7 478 человек.

Специалисты выявили за минувшие сутки 7 843 новых заражённых коронавирусом. Число зафиксированных случаев заражения достигло 553 301.

Среди новых пациентов 31,8% переносили заболевание бессимптомно, их тестирование было проведено только из-за контакта с заражённым.

Кроме того, в России уже выздоровели 55% от всех заражённых. При 553 тысячах заболевших число выздоровевших достигло 304 тысяч. За последние сутки выписались 10 036 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU