2020-06-17T10:43:03+03:00
Политика

Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения

А эксперты оценили, сможет ли новинка заменить пистолет Макарова
Елена АКИМОВА
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Разработчики рассказали о новом российском пистолете скрытого ношенияРазработчики рассказали о новом российском пистолете скрытого ношенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России разрабатывается новый пистолет скрытого ношения калибра 9 × 19 мм. Оружие создается на базе комплекса «Удав». Эксперты рассказали, на что способна новинка.

Известно, что внешне у оружия будет минимум выступающих деталей, а в боекомплекте 18 патронов.

Разработчик – Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) – планирует выпустить три варианта оружия: армейскую, спортивную и полицейскую.

Масса пустого пистолета составит 780 г, длина — 205 мм, ёмкость магазина — 18 патронов, усилие стрельбы с предохранителем — 4 кг, с боевого взвода — 1,5 кг. При необходимости можно использовать глушитель и прицельные устройства.

В ЦНИИТОЧМАШ RT пояснили, что поставлена задача разработать оружие «скрытного поражения живой силы» противника в средствах защиты 2-го класса (в общей сложности существует 9 классов) с расстояния 25 м. «Удав» выполнен в виде П-образной штампованной конструкции. Это позволит улучшить боевую эксплуатацию и долговечность оружия.

Планируется, что оружие появится у полицейских, но ждать замены легендарного пистолета Макарова не стоит.

- В данном вопросе имеется экономическая подоплека. Пистолет Макарова – это оружие, которое доступно по цене, плюс оно справляется со своими задачами. По эффективности ПМ ничем не уступает западным образцам. Да он тяжелее и емкость магазина меньше, но западное оружие более прихотливо в обслуживании и недостаточно безопасно по причине мягкого спуска, - пояснил обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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