Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:43:11+03:00

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Российские банки просят отложить переход на отечественное ПО на четыре года. Текст письма, составленного Ассоциацией банков России, публикует РИА Новости.

Напомним, проект разработали в Минкомсвязи. Суть изменений в отказе от иностранного программного обеспечения и замены его на отечественное. Правда, выполнить такой переход в сжатые сроки будет сложно, считают банкиры.

ИСТОЧНИК KP.RU