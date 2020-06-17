Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Письмо представители Ассоциации банков направили на имя премьера Михаила Мишустина
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Российские банки просят отложить переход на отечественное ПО на четыре года. Текст письма, составленного Ассоциацией банков России, публикует РИА Новости.
Напомним, проект разработали в Минкомсвязи. Суть изменений в отказе от иностранного программного обеспечения и замены его на отечественное. Правда, выполнить такой переход в сжатые сроки будет сложно, считают банкиры.
ИСТОЧНИК KP.RU