Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:56:52+03:00

Ученые выяснили, что для эффекта омоложения нужно разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США учёные Калифорнийского университета в США открыли способ вернуть молодость. В результате эксперимента выяснилось, что для достижения сильного эффекта омоложения необходимо разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина, где альбумин заменяет белок, который был потерян при удалении исходной плазмы. Итоги исследования опубликовал журнал Aging.

Специалисты провели эксперимент на мышах. Отмечается, что наибольшее омоложение получили мозг, печень и мышцы животных. Эффект был сильнее, чем при переливании крови молодых особей старым. Также в результатах исследования сказано, что процедура не принесла никакого вреда здоровью грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU