2020-06-17T11:19:59+03:00
Авто

Гендиректор автосалона объяснил, кому выгодно переводить машины с бензина на газ

В первую очередь это необходимо компаниям-перевозчикам
Елена АКИМОВА
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Эксперт назвал плюсы и минусы перевода авто на ГБОЭксперт назвал плюсы и минусы перевода авто на ГБОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Никита Быков назвал положительные и отрицательные стороны в вопросе перевода транспорта с бензинового топлива на газобаллонное оборудование (ГБО).

В первую очередь такое решение будет выгодно компаниям, эксплуатирующим коммерческий и грузовой транспорт.

- Экономия будет очень существенная, примерно в 2,5 раза. К тому же данный сегмент не привязан к клиентскому сервису, - отмечает эксперт.

Что касается легковых авто – все не так просто. Чае всего ГБО устанавливают на иномарки, от двух до 10 лет. Обычно эта практика применяется в южных регионах страны. Но в общей массе доля таких машин не превышает 1 процента.

- Наверное, с учетом того посыла, которое дает правительство РФ, тех льгот и компенсаций, доля этих автомобилистов может сильно увеличиться, — пояснил Быков Пятому каналу.

Есть у перехода на ГБО и свои минусы: например, половина багажника занято специальной установкой.

- Если речь о семьях с детьми, кому нужно возить коляску, или дачниках, то им будет не очень удобно потерять часть функциональной площади,- заключил специалист.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Александр Новак предложил в два раза увеличить долю субсидий на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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