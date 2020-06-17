Мелания Трамп ушла от мужа во время скандала с экс-моделью Playboy

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:01:01+03:00

Домработница Трампов рассказала, что Дональд и Мелания мало времени проводят вместе Фото: REUTERS

В новой книге про первую леди США сказано, что Мелания учила мужа фотографироваться и защищала его "как мужчину" перед друзьями

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Первая леди США никогда не ужинает с мужем за одним столом, но любит смотреть с ним фильм "Унесенные ветром". Новой порцией откровения о Мелании Трамп поделилась журналистка Washington Post Мэри Джордан, которая пишет книгу о супруге президента. Отрывок "произведения" публикует Daily Mail.

Автор утверждает, что однажды Мелании пришлось отстаивать честь мужа перед друзьями, которые шутили о "мужских возможностях Трампа, потому что у него маленькие руки".

- Не говори этого - он настоящий мужчина,- ответила Мелания.

Самым тяжелым моментом их брака она назвала скандал с экс-Playboy моделью Карен Макдугал. Это было накануне выборов 2016 года. Трампа обвиняли в интимной связи с моделью и порно-звездой. Мелания тогда не смогла выдержать давления и съехала от супруга в отель.

Первая леди, в прошлом модель,обратилась к соседу-бывшему известному фотографу с просьбой научить Трампа фотографироваться, чтобы удачно выглядеть на снимках с конференций. Она посоветовала мужу напрягать лицо во время съемки, поднимать подбородок и поместить язык к небу. Более худым можно казаться, если немного отодвинуться от других на снимке - учила Мелания Дональда.

- Они спят в отдельных спальнях, отчасти потому, что Трамп любит темные ковры и стены, а Мелания предпочитает белые и светлые цвета. Он просыпается в 5 утра и сразу же включает телевизор, пока она спит,- пишет автор книги.

ИСТОЧНИК KP.RU