2020-06-17T12:09:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился

По данным экспертов, низкий уровень заражения коронавирусом позволяет многим регионам РФ приступить к следующим этапам снятия ограничений
Анастасия РЫШКОВА
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В десяти регионах страны, где количество заразившихся было больше всего, коэффициент распространения впервые упал ниже единицыВ десяти регионах страны, где количество заразившихся было больше всего, коэффициент распространения впервые упал ниже единицыФото: Артем КИЛЬКИН
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Число заболевших коронавирусом в России снизилось. Коэффициент распространения инфекции на 17 июня упал до 0,95. Это минимальный показатель с 30 мая.

В десяти регионах страны, где количество заразившихся было больше всего, коэффициент распространения впервые упал ниже единицы. Это уровень, при котором Роспотребнадзор разрешает снятие ограничительных мер по первому этапу.

На 17 июня в столице показатель равен 0,91, в Подмосковье - 0,95, в Дагестане и Калужской - 0,97, в Красноярском крае он составил 0,91, в Тульской области коэффициент распространения составил 0,93, в Санкт-Петербурге - 0,84, в Нижегородской и Ростовской областях - 0,83, а в Свердловской - 0,81, сообщает ТАСС.

Что такое коэффициент распространения? Это показатель, который определяет сколько человек в среднем успевает заразить один больной COVID-19.

По этим данным Роспотребнадзор определяет регионы, которые могут при выполнении всех мер безопасности, приступать к ослаблению ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Снижение коэффициента до 0,8 и менее, указывает на возможность региона перейти ко второму этапу, а при показателе 0,5 и менее - к третьему.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным, отмеченным на портале стопкоронавирус.ру, в мире насчитывается более 8 миллионов случаев заражения COVID-19, из них более 400 тысяч оказались летальными.

Мурашко - о мерах противодействия эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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