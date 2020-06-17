2020-06-17T12:06:07+03:00
Общество

Очные выпускные проведут в 12 регионах России

Еще 15 регионов решили, что праздник пройдет в "очно-заочной форме" - в зависимости от муниципалитета
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выпускные с балом и вручением аттестатов пройдут в 12 регионахВыпускные с балом и вручением аттестатов пройдут в 12 регионахФото: Евгения ГУСЕВА
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В России одиннадцатиклассники только 12 регионов смогут отметить выпускные вечера, как их предшественники - с церемонией вручения аттестатов и праздничным балом. Эпидситуация в этих регионах позволяет провести торжества. Еще 15 регионов выбрали "очно-заочную форму", то есть в муниципалитетах, где с эпидемией все относительно благополучно, праздник разрешат, где риски высоки - выпускные пройдут онлайн.

- Мы провели работу по организации общероссийского мероприятия, связанного с проведением выпускных вечеров. Оно состоится 27 июня в онлайн-режиме на платформе Mail.ru, социальной сети "ВКонтакте",- сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, его слова приводит ТАСС.

В 57 регионах выпускные вечера состоятся в режиме онлайн. Виртуальным станет традиционный праздник выпускников в Санкт-Петербурге "Алые паруса" - шоу можно будет посмотреть в режиме реального времени, но со своих компьютеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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