Очные выпускные проведут в 12 регионах России

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:06:07+03:00

Еще 15 регионов решили, что праздник пройдет в "очно-заочной форме" - в зависимости от муниципалитета

Изменить размер текста: A A

В России одиннадцатиклассники только 12 регионов смогут отметить выпускные вечера, как их предшественники - с церемонией вручения аттестатов и праздничным балом. Эпидситуация в этих регионах позволяет провести торжества. Еще 15 регионов выбрали "очно-заочную форму", то есть в муниципалитетах, где с эпидемией все относительно благополучно, праздник разрешат, где риски высоки - выпускные пройдут онлайн.

- Мы провели работу по организации общероссийского мероприятия, связанного с проведением выпускных вечеров. Оно состоится 27 июня в онлайн-режиме на платформе Mail.ru, социальной сети "ВКонтакте",- сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, его слова приводит ТАСС.

В 57 регионах выпускные вечера состоятся в режиме онлайн. Виртуальным станет традиционный праздник выпускников в Санкт-Петербурге "Алые паруса" - шоу можно будет посмотреть в режиме реального времени, но со своих компьютеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784232" frameborder="0"></iframe> «Дистанционка», выйди из класса!.Дети и родители дружно выдохнули – школьные уроки на дистанционке закончились. И самое время вспомнить, как это было

ИСТОЧНИК KP.RU