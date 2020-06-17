2020-06-17T12:17:01+03:00
Происшествия

Михаила Ефремова забрали на допрос

По решению суда актер находится на домашнем аресте
Юлия САЛЬНИКОВА
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Авария произошла 8 июня Фото: Роман Канащук, ТАССАвария произошла 8 июня Фото: Роман Канащук, ТАСС
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Михаил Ефремов 17 июня вызван на допрос по делу о смертельной аварии в Москве. Напомним, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он выехал на встречку и врезался в фургон, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров, который 9 июня умер в реанимации.

Как сообщает РИА Новости, Ефремова в среду вновь вызвали на допрос.

- Сотрудники ФСИН утром подъехали к дому в Плотниковом переулке в центре Москвы, после чего поднялись в квартиру, где под домашним арестом находится Ефремов.

Адвокат семьи погибшего допустил, что актер не получит максимальное наказание, поскольку является отцом шести детей, у него не было судимостей и найдутся, кто подпишет письма в его защиту. Близкие Захарова рассчитывают на суровое наказание и отказались принимать деньги от Михаила Ефремова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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