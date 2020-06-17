Майя Ломидзе: запланировать свой отдых заранее в этом сезоне не получится

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:52:38+03:00

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Главная проблема отдыха в этом году – невозможность запланировать его заранее. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. При этом она довила, что система бронирования уже работает, но она может меняться.

«Система бронирования работает, можно уже сейчас выбрать себе место размещения в Краснодарском крае, в Крыму, в Алтайском крае в ряде санаториев начали принимать первых гостей из других регионов. Но везде пока есть оговорка, что расписание может быть изменено и тур перенесен. Поэтому туроператор и клиент, как правило, только фиксируют намерение: первый, что он намерен исполнить запрос, а второй, что готов поехать», - цитирует Ломидзе «Российская газета».

Эксперт также добавила, что поездки «дикарем» никто не запрещал. Частный сектор на отдыхе все еще существует. Однако в этом сезоне могут быть сложности из-за введенных режимов самоизоляции. В этом случае в регионе смогут отдыхать только те, кто имеет местную прописку.

Напомним, ранее стало известно, что курортный сезон в России в этом году начнется с 1 июля, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU