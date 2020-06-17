2020-06-17T12:20:20+03:00
Звезды

Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Десантников возмутила пародия певца
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Десантников возмутило видео с участием Филиппа Киркорова. ФОТО: скриншот с видеоДесантников возмутило видео с участием Филиппа Киркорова. ФОТО: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за видеоролик, где артист предстал в образе десантника. Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев заявил, что никаких жалоб ветераны писать не будут, а разберутся при возможности по-мужски.

«Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться», — цитирует Кошелева телеканал «360».

Десантник добавил, что не потерпит такого издевательства над военными формами и символами.

Напомним, ранее неоднозначный видеоролик Филипп Киркоров опубликовал у себя на странице в Instagram. Певец изобразил десантника, который звонит по телефону бывшему сослуживцу. При этом в его монологе содержатся двусмысленные высказывания, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»
Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля
Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Майя Ломидзе: запланировать свой отдых заранее в этом сезоне не получится
Глава Минтруда: Пик кризиса на рынке труда из-за пандемии позади
Михаила Ефремова забрали на допрос
Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
Мелания Трамп ушла от мужа во время скандала с экс-моделью Playboy
Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом
Гендиректор автосалона объяснил, кому выгодно переводить машины с бензина на газ
Академик РАН: COVID-19 негативно влияет на работу сердца даже у здоровых людей
Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач
Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь
В группе по 38 добровольцев: В Минздраве рассказали об испытаниях двух вакцин от коронавируса
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения
В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки