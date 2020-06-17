Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:20:20+03:00

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Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за видеоролик, где артист предстал в образе десантника. Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев заявил, что никаких жалоб ветераны писать не будут, а разберутся при возможности по-мужски.

«Это уже не первая выходка. Эти ребята все лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться», — цитирует Кошелева телеканал «360».

Десантник добавил, что не потерпит такого издевательства над военными формами и символами.

Напомним, ранее неоднозначный видеоролик Филипп Киркоров опубликовал у себя на странице в Instagram. Певец изобразил десантника, который звонит по телефону бывшему сослуживцу. При этом в его монологе содержатся двусмысленные высказывания, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU