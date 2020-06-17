Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:38:33+03:00

Центр "Вектор" планирует начать испытания вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июля Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Новосибирский научный центр "Вектор" планирует 15 июля начать испытания своей вакцины от коронавируса на людях. Зарегистрировать её планируют осенью.

Сайт KP.ru сообщал, что в России сегодня, 17 июня, начались испытания сразу двух вакцин от коронавируса. Обе разработаны учеными из центра Гамалеи. Как сообщили в Минздраве, клинические испытания проведут в двух медучреждениях Москвы. В каждой группе будет по 38 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU