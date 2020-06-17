2020-06-17T12:38:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля

Зарегистрировать её планируют осенью
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Центр "Вектор" планирует начать испытания вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июляЦентр "Вектор" планирует начать испытания вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новосибирский научный центр "Вектор" планирует 15 июля начать испытания своей вакцины от коронавируса на людях. Зарегистрировать её планируют осенью.

Сайт KP.ru сообщал, что в России сегодня, 17 июня, начались испытания сразу двух вакцин от коронавируса. Обе разработаны учеными из центра Гамалеи. Как сообщили в Минздраве, клинические испытания проведут в двух медучреждениях Москвы. В каждой группе будет по 38 добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»
Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля
Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Майя Ломидзе: запланировать свой отдых заранее в этом сезоне не получится
Глава Минтруда: Пик кризиса на рынке труда из-за пандемии позади
Михаила Ефремова забрали на допрос
Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
Мелания Трамп ушла от мужа во время скандала с экс-моделью Playboy
Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом
Гендиректор автосалона объяснил, кому выгодно переводить машины с бензина на газ
Академик РАН: COVID-19 негативно влияет на работу сердца даже у здоровых людей
Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач
Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь
В группе по 38 добровольцев: В Минздраве рассказали об испытаниях двух вакцин от коронавируса
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения
В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки