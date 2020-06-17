В Роскачестве предупредили о возможном "захвате" умного дома хакерами
В Роскачестве предупредили об уязвимости "умного дома". Все устройства в таком доме объединены за счет единого центра управления - смартфона или компьютера. Получается, что если хакер или вирус добрался до одного устройства, то в его "подчинении" будут и другие.
- Сами пользователи, с одной стороны, рады умному чайнику, с другой – не привыкли, что для него нужно обновлять софт и ставить пароль, иначе рано или поздно хакеры включат его в ботнет, и умный чайник может начать кому-то на другом конце света майнить криптовалюту,- объяснил Антон Куканов, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества.
Эксперт рассказал о существовании специального поисковика, благодаря которому можно найти уязвимые устройства.
За последние годы было множества случаев таких хакерских атак. Например, в 2018 году мониторинг McAfee Advanced Threat Research показал уязвимость умных розеток, благодаря которым хакеры могли включать и выключать свет в "умном доме". Годом позже в домах с системой Zipato обнаружили уязвимость, которая позволяла открывать и закрывать двери в жилье. Еще один изъян позволял менять температуру в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU