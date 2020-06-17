2020-06-17T12:57:49+03:00
Общество

В Роскачестве предупредили о возможном "захвате" умного дома хакерами

Если вирус или хакер проникли в одно устройство, то остальные тоже будут не в безопасности
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Хакеры могут менять температуру в доме и открывать двериХакеры могут менять температуру в доме и открывать двериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Роскачестве предупредили об уязвимости "умного дома". Все устройства в таком доме объединены за счет единого центра управления - смартфона или компьютера. Получается, что если хакер или вирус добрался до одного устройства, то в его "подчинении" будут и другие.

- Сами пользователи, с одной стороны, рады умному чайнику, с другой – не привыкли, что для него нужно обновлять софт и ставить пароль, иначе рано или поздно хакеры включат его в ботнет, и умный чайник может начать кому-то на другом конце света майнить криптовалюту,- объяснил Антон Куканов, руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества.

Эксперт рассказал о существовании специального поисковика, благодаря которому можно найти уязвимые устройства.

За последние годы было множества случаев таких хакерских атак. Например, в 2018 году мониторинг McAfee Advanced Threat Research показал уязвимость умных розеток, благодаря которым хакеры могли включать и выключать свет в "умном доме". Годом позже в домах с системой Zipato обнаружили уязвимость, которая позволяла открывать и закрывать двери в жилье. Еще один изъян позволял менять температуру в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горбачев не собирался отдавать Карелию финам
За 2019 года в России предотвратили теракты в 24 регионах
В России выявили наименьшее с 30 апреля число новых заражённых коронавирусом
Тарантино назвали расистом из-за его фильмов
Глава Ростуризма: пока нет понимания по срокам открытия границ
Мишустин отменил более 450 устаревших советских актов и норм
В Кремле прокомментировали инициативу по сокращению новогодних праздников
В Одессе легкомоторный самолёт упал на гипермаркет
Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья по всей стране
Ученые объяснили пользу употребления стакана воды натощак
В Роскачестве предупредили о возможном "захвате" умного дома хакерами
Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»
Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля
Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Майя Ломидзе: запланировать свой отдых заранее в этом сезоне не получится
Глава Минтруда: Российский рынок труда прошел пик пандемии
Михаила Ефремова забрали на допрос
Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
Мелания Трамп ушла от мужа во время скандала с экс-моделью Playboy
Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом
Гендиректор автосалона объяснил, кому выгодно переводить машины с бензина на газ
Академик РАН: COVID-19 негативно влияет на работу сердца даже у здоровых людей
Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач
Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь
В группе по 38 добровольцев: В Минздраве рассказали об испытаниях двух вакцин от коронавируса
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения
В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки