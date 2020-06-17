2020-06-17T13:34:15+03:00
Общество

Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья по всей стране

Спикер Совета Федерации заявила, что можно сделать программу привлекательной для инвестовров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Реновацию могут начать с крупных городовРеновацию могут начать с крупных городовФото: Евгения ГУСЕВА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю страну. Этот процесс означает замену ветхого жилья современными домами. Благодаря программе в ряде регионов уже решается вопрос переселения жильцов аварийных домов.

- Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов,- сказала Матвиенко во время правительственном часе" на пленарном заседании палаты, ее слова приводит "Российская газета".

Она признала, что бюджетных денег на реализацию программы не хватит, поэтому необходимо привлекать в эту сферу инвестиции.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что распространять программу реновации можно начать с крупных городов. В Росстате приводили статистику по аварийным домам в стране - 4,3% жилых зданий изношены более чем на 65%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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