Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья по всей стране
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю страну. Этот процесс означает замену ветхого жилья современными домами. Благодаря программе в ряде регионов уже решается вопрос переселения жильцов аварийных домов.
- Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов,- сказала Матвиенко во время правительственном часе" на пленарном заседании палаты, ее слова приводит "Российская газета".
Она признала, что бюджетных денег на реализацию программы не хватит, поэтому необходимо привлекать в эту сферу инвестиции.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что распространять программу реновации можно начать с крупных городов. В Росстате приводили статистику по аварийным домам в стране - 4,3% жилых зданий изношены более чем на 65%.
ИСТОЧНИК KP.RU