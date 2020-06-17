2020-06-17T14:01:56+03:00
Происшествия

В Одессе легкомоторный самолёт упал на гипермаркет

Двое пострадали
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Одессе легкомоторный самолёт упал на гипермаркетВ Одессе легкомоторный самолёт упал на гипермаркет
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Легкомоторный самолёт упал на гипермаркет в Одессе. Полиция сообщает о двух пострадавших.

Полицейские расследуют обстоятельства аварии с легкомоторным самолётом в Малиновском районе Одессы.

- Он упал на Овидиопольской дороге. По предварительным данным, пострадали два человека. - сказано в сообщении Отдела коммуникации полиции Одесской области.

Полиция также опубликовала фото с места крушения самолёта. На нём видно, что рядом люди оказывают помощь мужчине, лежащему на земле.

Советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил в своём Facebook, что в результате крушения самолёта погиб один человек.

- По предварительным данным двух человек, которые находились на борту одного, умерли. Самолёт упал сразу после взлета на территорию гипермаркета, расположенную рядом с Летовичем, - написал Форостяк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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