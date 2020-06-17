2020-06-17T13:39:52+03:00
Общество

В Кремле прокомментировали инициативу по сокращению новогодних праздников

В Совфеде предлагают дать россиянам всего три выходных в январские праздники
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле прокомментировали предложение по сокращению новогодних выходных в 2021 году до трех дней:

- Никакой позиции в Кремле на этот счет нет. Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим,- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.

Предложение принадлежит Совету Федерации. Сокращение новогодних выходных помогло бы компенсировать затянувшиеся нерабочие дни весной 2020 года, когда россияне находились на домашней изоляции.

Депутат Госдумы Виталий Милонов напомнил, что сделать всего три выходных будет проблематично уже потому что есть государственные выходные дни - 1,2 и 7 января. К тому же россияне с детьми могут столкнуться с проблемой отсутствия возможности куда-то отправить детей на каникулах. Не у всех есть бабушки, школы и детские сады в праздники не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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