Мишустин отменил более 450 устаревших советских актов и норм
Правительство России признало недействительными более 450 устаревших актов, изданных изданных органами госуправления РСФСР и СССР. Они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Акты, которые признали недействительными, приняли с 1946 по 1991 год. Среди них "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам"
Кроме того, правительство аннулировало приказ от 1995 года о порядке регистрации маломерных судов.
ИСТОЧНИК KP.RU