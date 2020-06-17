2020-06-17T13:24:05+03:00
Общество

Мишустин отменил более 450 устаревших советских актов и норм

В том числе отменены нормы усушки мяса и естественной убыли колбас
Ася КУЗНЕЦОВА
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Кабмин отменил более 450 устаревших актов советских госоргановКабмин отменил более 450 устаревших актов советских госоргановФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России признало недействительными более 450 устаревших актов, изданных изданных органами госуправления РСФСР и СССР. Они утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Акты, которые признали недействительными, приняли с 1946 по 1991 год. Среди них "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам"

Кроме того, правительство аннулировало приказ от 1995 года о порядке регистрации маломерных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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