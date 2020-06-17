Глава Ростуризма: пока нет понимания по срокам открытия границ

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:26:19+03:00

Зарина Догузова отметила, что власти не будут искусственно ограничивать выезд россиян за рубеж

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о том, что власти не собираются искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж. Однако точного понимания по срокам открытия границ пока нет. Она отметила, что существующие ограничения вызваны исключительно эпидемиологической ситуацией.

- То ограничение, которое сейчас действует - рекомендация по невыезду за рубеж - продиктована на данный момент исключительно заботой о людях, - сказала Догузова.

Пока российские туристы могут только строить гипотезы относительно того, когда они вновь смогут отправиться за границу. Руководители крупных авиакомпаний предполагают, что международное сообщение возобновится либо в середине июля, либо уже в августе.

Что касается внутреннего туризма, то на российские курорты можно будет отправиться уже с первого июля. В это время для туристов откроется 70% российских регионов. Однако отели все еще будут работать с ограничениями. Их загрузка не должна превышать 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU