2020-06-17T13:36:37+03:00
Общество

Тарантино назвали расистом из-за его фильмов

Сценарист картины «12 лет рабства» выразил мнение, что режиссер намеренно использует слово «ниггер» в своих картинах
Анастасия РЫШКОВА
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Из-за слова «ниггер» в фильмах Квентина Тарантино обвинили в расизмеИз-за слова «ниггер» в фильмах Квентина Тарантино обвинили в расизмеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Джон Ридли – сценарист картины «12 лет рабства» назвал Квентина Тарантино расистом. Такое отношение со стороны сценариста оскароносный гений триллера получил за слово «ниггер», которое часто произносят герои его картин.

Он отметил, что использование этого слова является болезненным и приводит в бешенство. По его мнению, режиссеру нравится это слово, как будто оно приносит ему наслаждение, заявил Джон Ридли в своем интервью агентству PA Media, передает Yahoo News.

Напомним, слово «ниггер» произносили герои фильмов «Джеки Браун», «Омерзительная восьмерка», «Джанго Освобожденный» и «Криминальное чтиво».

Ранее Ридли уже выражал согласие с антирасистскими мерами. Такие были применены к фильму «Унесенные ветром». Картину 1939 года удалили из списка портала HBO Max за "романтизацию рабства".

Напомним, тема расового неравенства много раз являлась в США причиной беспорядков и протестов. Так случилось и в этом году. 25 мая полицейский Миннеаполиса задушил коленом 46 — летнего афроамерриканца Джорджа Флойда. Полицейского взяли под стражу, но возбуждать против него дело власти не торопились. Общественность, среди которой оказались и мировые звезды, встала на сторону убитого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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