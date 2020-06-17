2020-06-17T13:46:01+03:00
Политика

Горбачев не собирался отдавать Карелию финам

Руководитель Горбачев-фонда опроверг ложное заявление финского экс-дипломата
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Горбачев-фонде резко отреагировали на подобное заявлениеВ Горбачев-фонде резко отреагировали на подобное заявлениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

История о передачи Карелии при Михаиле Горбачеве Финляндии являются вымыслом, об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Напомним, такое предположение поступило от экс-дипломата Финляндии. Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Горбачеве был готов начать продажу Карелии финам. Об этом сообщил портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу бывшего дипломата.

Но в Горбачев-фонде резко отреагировали на подобное заявление.

"Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — сказал Палажченко РИА Новости.

Он напомнил, что на протяжении 30 лет никаких подобных прецидентов не было. А то, что происходит сегодня, может иметь под собой нечестные мотивы. К тому же Павел Пложенко напомнил и про опубликованные беседы двух лидеров, в содержании которых нет подобной информации.

Стоит напомнить, что о возможной передачи Карелии заявлял ранее и бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров несколько лет назад. Но тогда его слова опроверг бывший государственный секретарь РСФСР и приблеженный Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Тогда он сказал, что "никогда такого быть не могло".

Часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга) и несколько островов в Финском заливе перешли в состав СССР по итогам Советско-финской в 1939-1940 годах, а также и Второй мировой войны. В дальнейшем эти территории были включены в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горбачев не собирался отдавать Карелию финам
За 2019 года в России предотвратили теракты в 24 регионах
В России выявили наименьшее с 30 апреля число новых заражённых коронавирусом
Тарантино назвали расистом из-за его фильмов
Глава Ростуризма: пока нет понимания по срокам открытия границ
Мишустин отменил более 450 устаревших советских актов и норм
В Кремле прокомментировали инициативу по сокращению новогодних праздников
В Одессе легкомоторный самолёт упал на гипермаркет
Матвиенко предложила распространить программу реновации жилья по всей стране
Ученые объяснили пользу употребления стакана воды натощак
В Роскачестве предупредили о возможном "захвате" умного дома хакерами
Соратника Эскобара по наркокартелю отправили в Германию и пообещали «должный уход»
Испытания вакцины центра "Вектор" на добровольцах планируют начать 15 июля
Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Майя Ломидзе: запланировать свой отдых заранее в этом сезоне не получится
Глава Минтруда: Российский рынок труда прошел пик пандемии
Михаила Ефремова забрали на допрос
Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился
Очные выпускные проведут в 12 регионах России
Мелания Трамп ушла от мужа во время скандала с экс-моделью Playboy
Китай приостановил импорт лосося из-за подозрений в заражении рыбы коронавирусом
Гендиректор автосалона объяснил, кому выгодно переводить машины с бензина на газ
Академик РАН: COVID-19 негативно влияет на работу сердца даже у здоровых людей
Почему важно носить маску после снятия ограничений, объяснил врач
Учёные открыли способ омолодить организм и продлить жизнь
В группе по 38 добровольцев: В Минздраве рассказали об испытаниях двух вакцин от коронавируса
Банкиры попросили отложить на четыре года переход на отечественное ПО
Разработчики рассказали, на что способен новый пистолет скрытого ношения
В России 194 человека умерли от коронавируса за минувшие сутки