Горбачев не собирался отдавать Карелию финам

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:46:01+03:00

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История о передачи Карелии при Михаиле Горбачеве Финляндии являются вымыслом, об этом заявил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Напомним, такое предположение поступило от экс-дипломата Финляндии. Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Горбачеве был готов начать продажу Карелии финам. Об этом сообщил портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу бывшего дипломата.

Но в Горбачев-фонде резко отреагировали на подобное заявление.

"Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — сказал Палажченко РИА Новости.

Он напомнил, что на протяжении 30 лет никаких подобных прецидентов не было. А то, что происходит сегодня, может иметь под собой нечестные мотивы. К тому же Павел Пложенко напомнил и про опубликованные беседы двух лидеров, в содержании которых нет подобной информации.

Стоит напомнить, что о возможной передачи Карелии заявлял ранее и бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Федоров несколько лет назад. Но тогда его слова опроверг бывший государственный секретарь РСФСР и приблеженный Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Тогда он сказал, что "никогда такого быть не могло".

Часть Карелии, области Салла и Петсамо (ныне Печенга) и несколько островов в Финском заливе перешли в состав СССР по итогам Советско-финской в 1939-1940 годах, а также и Второй мировой войны. В дальнейшем эти территории были включены в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU