В России выявили наименьшее с 30 апреля число новых заражённых коронавирусом
Впервые с 1 мая показатель упал ниже 8 тысяч человек
Число новых случаев коронавируса за сутки в РФ оказалось минимальным с конца апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За прошедшие сутки в России выявили 7 843 новых случая заражения коронавирусом. показатель составил меньше 8 тысяч впервые с 30 апреля, когда за сутки специалисты выявили коронавирус у 7 099 человек.
Общее число заражённых достигло 553 тысяч, а выздоровевших - 304 тысячи.
Ежесуточный показатель числа выздоровевших превышает число новых заражённых уже второй день подряд. За минувшие сутки врачи выписали более 10 тысяч пациентов после лечения от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU