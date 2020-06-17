За 2019 года в России предотвратили теракты в 24 регионах

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:00:30+03:00

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В России за прошлый год предотвратили теракты в 24 регионах. Об этом на заседании Совета Федерации сказал генпрокурор Игорь Краснов.

- В качестве объектов выбирались места массового скопления людей,- уточнил он.

Игорь Краснов напомнил об антитеррористических комиссиях в регионах и муниципалитетах и пообещал уделить дополнительное внимание решению их задач.

Среди организаторов готовящихся террористических актов были и подростки. На Урале, например, два брата собирались устроить бойню в школе. Причем оба - из обеспеченных семей, оба "вдохновлялись" массовым убийством в США, как и керченский стрелок Владислав Росляков, который был последователем "Колумбайна". Два подростка, земляка Рослякова, тоже задержаны по подозрению в подготовке теракта - они проверяли самодельную взрывчатку на животных.

Были похожие задержания и уже в 2020 году - подросток из Волгограда искал в Интернете информацию о том, как устроить бойню в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU