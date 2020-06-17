2020-06-17T15:04:14+03:00
В мире

Женщина с самыми большими губами зарабатывает на «материально деградирующих» мужчинах

София Липс заявила, что мужчины платят ей, чтобы она требовала с них деньги
Юлия САЛЬНИКОВА
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София Липс считается женщиной с самыми большими губами ВеликобританииСофия Липс считается женщиной с самыми большими губами ВеликобританииФото: Instagram.com
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Женщина с самыми большими губами Великобритании София Липс нашла необычный способ зарабатывать деньги. Она сама называет источником дохода "материально деградирующих" мужчин, которые готовы платить за то, что она требует с них деньги.

Такой "рэкет" она считает легальным, ведь ее клиенты и сами не против расстаться с деньгами.

- Я поняла, что существует целый мир находок (форма финансового господства, при котором мужчины охотно отправляют деньги). Есть денежные рабы,- приводит ее слова Mirror.

sofia.lipssofia.lips
Женщина с самыми большими губами Британии
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Прославилась София тем, что делает не очень гламурные фото и выставляет в инстаграм: из кабинета косметолога во время инъекций, дома, строя "рожицы", есть и снимки 18+.

- Только сегодня утром я проснулась от сообщения одного парня, который спрашивал меня, что он должен сделать сегодня со своими деньгами,- рассказала София.

На это она велела ему перевести все деньги со счета на ее и зарифмовать в стихах фразу "Я буду повиноваться богине Софии Липс".

Были случаи, когда мужчины просят ее подойти на кассу, дают карту и требуют снять столько денег, сколько она захочет.

sofia.lipssofia.lips
София Липс из Британии зарабатывает на "материально деградирующих" мужчинах
69 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Журналистам София призналась, что пять лет назад была мужчиной, но начала трансформацию, изменяться решила с головы, точнее губ. На операции потрачено больше 50 тысяч фунтов стерлингов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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