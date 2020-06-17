Женщина с самыми большими губами зарабатывает на «материально деградирующих» мужчинах
Женщина с самыми большими губами Великобритании София Липс нашла необычный способ зарабатывать деньги. Она сама называет источником дохода "материально деградирующих" мужчин, которые готовы платить за то, что она требует с них деньги.
Такой "рэкет" она считает легальным, ведь ее клиенты и сами не против расстаться с деньгами.
- Я поняла, что существует целый мир находок (форма финансового господства, при котором мужчины охотно отправляют деньги). Есть денежные рабы,- приводит ее слова Mirror.
Прославилась София тем, что делает не очень гламурные фото и выставляет в инстаграм: из кабинета косметолога во время инъекций, дома, строя "рожицы", есть и снимки 18+.
- Только сегодня утром я проснулась от сообщения одного парня, который спрашивал меня, что он должен сделать сегодня со своими деньгами,- рассказала София.
На это она велела ему перевести все деньги со счета на ее и зарифмовать в стихах фразу "Я буду повиноваться богине Софии Липс".
Были случаи, когда мужчины просят ее подойти на кассу, дают карту и требуют снять столько денег, сколько она захочет.
Журналистам София призналась, что пять лет назад была мужчиной, но начала трансформацию, изменяться решила с головы, точнее губ. На операции потрачено больше 50 тысяч фунтов стерлингов.
ИСТОЧНИК KP.RU