2020-06-17T15:03:47+03:00
Общество

Цены на отдых в России остались такими же, как в прошлом году

Россияне стали чаще отдыхать в своём и соседнем регионах
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В АТОР заявили, что цены на отдых в России остались на уровне прошлого годаВ АТОР заявили, что цены на отдых в России остались на уровне прошлого годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России люди стали чаще бронировать места для отдыха в своём регионе или в соседних, при этом цены на туристические поездки по России остались такими же, как в 2019 году. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, маленьких частных гостиниц. Наибольшая активность вокруг городов-миллионников - Москвы, Петербурга, близлежащих областей, а также мест, где есть значимые водоемы - Волга, Ока и другие, - рассказала глава АТОР.

Ломидзе также уточнила, что средняя стоимость на региональных курортах возле рек и озёр составляет от полутора до двух с половиной тысяч рублей. При этом глава АТОР отметила, что это средняя цена для комфортного размещения без завтрака и не на черноморских курортах.

Динамика внутреннего туризма, как и ожидалось, оказалась лучше, чем в 2019 году. При этом реальный спрос остаётся ниже предложений, добавила Ломидзе и отметила, что первая волна повышения цен происходит обычно после 15 июня, а вторая - после 1 августа.

- Но этот сезон нестандартный, и многие эксперты считают, что повышения цен не будет. А некоторые говорят, что как только откроются все объекты размещения, цены даже снизятся, чтобы заманить туристов, - заключила глава АТОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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