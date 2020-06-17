Цены на отдых в России остались такими же, как в прошлом году

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:03:47+03:00

В АТОР заявили, что цены на отдых в России остались на уровне прошлого года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России люди стали чаще бронировать места для отдыха в своём регионе или в соседних, при этом цены на туристические поездки по России остались такими же, как в 2019 году. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, маленьких частных гостиниц. Наибольшая активность вокруг городов-миллионников - Москвы, Петербурга, близлежащих областей, а также мест, где есть значимые водоемы - Волга, Ока и другие, - рассказала глава АТОР.

Ломидзе также уточнила, что средняя стоимость на региональных курортах возле рек и озёр составляет от полутора до двух с половиной тысяч рублей. При этом глава АТОР отметила, что это средняя цена для комфортного размещения без завтрака и не на черноморских курортах.

Динамика внутреннего туризма, как и ожидалось, оказалась лучше, чем в 2019 году. При этом реальный спрос остаётся ниже предложений, добавила Ломидзе и отметила, что первая волна повышения цен происходит обычно после 15 июня, а вторая - после 1 августа.

- Но этот сезон нестандартный, и многие эксперты считают, что повышения цен не будет. А некоторые говорят, что как только откроются все объекты размещения, цены даже снизятся, чтобы заманить туристов, - заключила глава АТОР.

ИСТОЧНИК KP.RU