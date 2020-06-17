ВЦИОМ: россияне стали оптимистичнее смотреть на мир

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:04:23+03:00

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Согласно опросу ВЦИОМ большинство россиян (65%) положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в их жизни. Это на 7% выше, чем 26 апреля, когда наблюдался пик кризисных настроений. Напротив, треть опрошенных (32%) оценивают ситуацию в своей жизни как из ряда вон плохую.

Отдельно аналитики определили отношение россиян к обстановке в их населенном пункте. Здесь мнения разделились поровну. 49% респондентов считают, что ситуация вполне благоприятная и 46% думают наоборот.

С 26 апреля увеличилась доля россиян, положительно оценивающих ситуацию в стране в целом (с 30% до 38%). Процент тех, кто воспринимает обстановку как плохую уменьшился - с 64% до 56%.

Та же тенденция наблюдается в оценке россиянами ситуации в мире. В конце апреля подавляющее большинство (72%) считали, что дела на планете идут, мягко говоря, не очень хорошо. Сейчас такой точки зрения придерживаются 63%, а 23%, напротив, дают положительную оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU