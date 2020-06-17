Примерно половина жителей Земли дышит загрязненным воздухом

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:46:19+03:00

Эксперты пока что не пришли к единому выводу о том, какие типы загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья человека и животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Исследование карты атмосферного загрязнения планеты показал, что около половины жителей Земли дышит воздухом с крайне высокой концентрацией пыли и аэрозолей. В основном это люди из Африки и Южной Азии, сообщает в научной статье, опубликованной в журнале Climate and Atmospheric Science.

- Меры по уменьшению уровня загрязнения воздуха действительно сделали его намного чище в некоторых странах, например, в Европе и Соединенных Штатах. Однако на планете все еще много районов, где концентрация вредных веществ продолжает расти или остается угрожающе высокой, превышая установленные ВОЗ нормы в пять раз, - заявил профессор Эксетерского университета в Великобритании Гэвин Шэддик.

По информации Всемирной организации здравоохранения ежегодно около семи миллионов человек умирают из-за загрязнения атмосферы. Некоторые ученые предполагают, что на самом деле реальное число смертей намного выше.

Эксперты пока что не пришли к единому выводу о том, какие типы загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья человека и животных. В этот список включили озон и частицы пыли как природного, так и искусственного происхождения – их концентрация не должна превышать 10 мкг/м3 воздуха, но во многих районах эти нормы не соблюдаются.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России в мае этого года был установлен рекорд по загрязнению воздуха за последние пять лет. Только за первый квартал 2020 в стране специалисты зафиксировали более 40 случаев высокого загрязнения воздуха. На самом деле, реальность не так страшна, как данные цифры, ведь речь идет именно о конкретных случаях загрязнения, чаще всего связанных с промышленными выбросами вредных веществ, а не о регулярной ситуации по стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU