2020-06-17T16:06:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Поднимет ли новая вспышка в Пекине вторую волну коронавируса, рассказал врач

Иммунолог сообщил "Комсомольской правде", что существующие меры помешают новому росту заболеваемости
Валерия ЛЫСЕНКОАся КУЗНЕЦОВА
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Врач-иммунолог оценил степень угрозы для мира коронавируса, найденного на лососе с рыбного рынка в ПекинеВрач-иммунолог оценил степень угрозы для мира коронавируса, найденного на лососе с рыбного рынка в ПекинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оценивая угрозу новой волны распространения коронавируса, надо учитывать, что оно началось в Пекине именно с охлаждённой рыбы, отметил в беседе с "Комсомольской правдой" врач-иммунолог Владимир Болибок. При этом специалист добавил, что делать выводы ещё рано.

- Последние данные, которые я сегодня утром посмотрел, говорят о том, что эта вспышка может быть вызвана завозным проникновением, с холодным, обратите внимание, охлажденным лососем, который поступал из Норвегии. То есть, это как бы реэкспорт из Европы: "возьмите обратно ваш коронавирус", - сообщил Болибок.

Иммунолог подчеркнул, что лосось хранился при идеальной для сохранения вируса на несколько недель холодной температуре - +2 ... +8.

При этом Владимир Болибок считает, что новая эпидемия может не только не выйти за пределы страны, но и остаться только среди работников рынка, где новый коронавирус был обнаружен, если учесть существующие ограничениях на поездки и скорость реагирования Китая на новую угрозу.

- С учетом того, как моментально практически среагировал Китай, очень хочется, чтобы это осталось чисто локальной вспышкой. Причем, даже там не весь город пострадает, а только несколько кварталов и несколько вот этих цепочек торговцев, которые были в это вовлечены, там же оптовый рынок. Это сами работники оптового рынка, которые принимали эту рыбу, сортировали ее, разгружали и отправляли дальше. Поэтому есть высокая доля вероятности и надежда такая светлая, что Китай с этим очень быстро справится, - заключил иммунолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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