2020-06-17T17:08:08+03:00
Спорт

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесли с 2021 на 2022 год

Казань сохранит право проведения Суперкубка УЕФА - 2023
Ася КУЗНЕЦОВА
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Право на проведение финала ЛЧ в 2021 году передано СтамбулуПраво на проведение финала ЛЧ в 2021 году передано СтамбулуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Финал футбольной Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге перенесен на год, с 2021 на 2022, сообщили в УЕФА.

В 2021 году финал Лиги Чемпионов пройдёт в Стамбуле.

Финал, полуфиналы и четвертьфиналы футбольной Лиги Чемпионов пройдут 12-23 августа в формате "финала восьми" в Лиссабоне.

Напомним, что на данный момент не доиграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1). В четвертьфинал уже вышли ПСЖ, "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

Финальный турнир сезона-2019/20 Лиги Европы пройдёт в Германии с 10 по 21 августа.

Отмечается, что Казань сохранит право проведения Суперкубка УЕФА - 2023.

ИСТОЧНИК KP.RU

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