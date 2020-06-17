Репетиция Парада Победы началась в Москве

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:59:35+03:00

В главном военном шествии примут участие около 14 тысяч человек и 200 единиц техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Одно из главных торжественных мероприятий России – Парад Победы - пришлось перенести в текущем году из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне состоится в 2020 году 24 июня. В Москве уже начинается подготовка к предстоящему торжественному мероприятию: 17 июня в городе пройдет ночная репетиция. Сайт «Комсомольская правда» в 18:00 по московскому времени проведет прямую онлайн-трансляцию с тренировки.

Вечерняя репетиция парада Победы в Москве.Москва продолжает готовиться к торжественному маршу на Красной площади. В этом году парад Победы пройдёт 24 июня, ведь 9 мая провести его не получилось из-за пандемии коронавируса

В ходе репетиции сегодня по центру столицы пройдут военные и техника. Маршрут тренировки включает в себя Красную площадь, Кремлевскую набережную, Тверскую и Болотную улицы, а также Большой Москворецкий и Большой Каменный мост. Длиться репетиция к Параду будет несколько часов. При этом прохожие смогут свободно фотографировать проходящую боевую технику, как и обычно.

В главном военном шествии примут участие около 14 тысяч человек и 200 единиц техники, среди которых будет более 75 боевых самолетов и вертолетов. Зрелище обещает быть незабываемым: жители столицы и других городов страны увидят новейшие танки, боевые машины, бронеавтомобили и колонны военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU