Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ на 2020 год

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:34:49+03:00

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Специалисты российского министерства просвещения утвердили расписание ЕГЭ для выпускников школ. Экзамены стартуют уже 3 июля, говорится в приказе министерства, опубликованном 17 июня на официальном сайте правовой информации.

В пятницу, 3 июля, выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Пробные ЕГЭ состоятся 29 и 30 июня.

ЕГЭ по русскому языку в этом году пройдет 6 и 7 июля, по профильной математике – 10 июля. Историю и физику будут сдавать 13 июля, обществознание и химию – 16 июля. Экзамены по иностранным языкам и биологии пройдут 20 июля, за исключение «Говорения», которое сдадут 22 и 23 июля.

Минпросвещения также установило график резервных дат сдачи ЕГЭ в 2020 году: 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа. По всем учебным дисциплинам экзамены начнутся в 10:00. Данный приказ ведомства вступает в силу с 22 июня.

Напомним, что ранее министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены и вовсе отменили, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

ИСТОЧНИК KP.RU