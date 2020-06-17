Евросоюз скоординирует открытие границ для России и других стран

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:36:48+03:00

Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Евросоюз скоординирует открытие границ для граждан России, Украины и других третьих стран. Об этом заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех.

- Что касается въезда в государства ЕС граждан из третьих стран, например, из России, Украины или из стран Латинской Америки, то на сей счет в ЕС будет идти специальная дискуссия, исходя из дальнейшего развития пандемии коронавируса в этих регионах, - рассказал он в ходе пресс-конференции.

Войтех отметил, что передвижение внутри Евросоюза уже сейчас является практически свободным.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз планирует открыть внешние границы с 1 июля. Изначально это собирались сделать 15 июня, однако большинство европейских стран выступили категорически против. Было решено продлить ограничения до конца месяца.

Что касается, передвижения внутри Евросоюза, то оно должно быть полностью возобновлено до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU