Захарова прокомментировала предоставление Украине статуса партнёра НАТО

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:03:39+03:00

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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, исходя из политических причин. Об этом в беседе с журналистами 17 июня заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Что бы в объединении ни говорили по поводу данного решения, политическая подоплека здесь очевидна. В условиях, когда Украина открыто саботирует выполнение минских договорённостей, такое решение нельзя оценить иначе, как целенаправленное поощрение деструктивного курса киевских властей, - объяснила представитель МИД РФ журналистам.

Захарова отметила, что «выписывая новые бонусы», страны-участники НАТО продемонстрировали свою крайнюю незаинтересованность в скорейшем урегулировании внутриукраинского конфликта.

- В противном случае будут тяжело продолжить пугать обывателей надуманной угрозой со стороны России и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса, - отметила дипломат.

Напомним, что четыре года назад в закон Украины были внесены изменения, по которым вступление в НАТО стало целью внешней политики государства. Заявку на участие в программе расширенных возможностей военно-политического блока Киев подал в январе текущего года, а в начале июня ее одобрили.

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ИСТОЧНИК KP.RU