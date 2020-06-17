Врачи нашли способ диагностики коронавируса без тестов
Врачи из Кливлендской клиники в Соединенных Штатах нашла способ прогнозирования рисков заражения коронавирусом и первичной диагностики заболевания без использования тестов. Статья ученых опубликована в научном журнале Chest.
В своем исследовании медики проанализировали данные примерно 12 тысяч пациентов медицинского учреждения. Все показатели и выводы исследования они учитывали независимо от результатов их тестирования на наличие COVID-19.
По итогам анализа медики создали специальный онлайн-калькулятор, который может высчитать риски инфицирования коронавирусом на основании пола пациента, его возраста, этнической принадлежности, места проживания, наличия или отсутствия хронических заболеваний и принимаемых лекарств.
Точность такого необычного прогноза ученые не указали, но уточнили, что модель показала надежные результаты при проверке во Флориде в середине апреля. Исследователи подчеркнули при этом, что такие прогнозы, полученные на онлайн-калькуляторе, не могут полностью заменить результатов лабораторной диагностики и тестов, но информация может быть крайне полезной врачам, которые определяют риск положительного теста на коронавирус у пациента.
Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты отметили, что положительный тест на коронавирус далеко не всегда означает, что человек болен и заразен. Исследования показали, что опасность носительства вируса преувеличена.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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