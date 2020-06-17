17 Июнь 2020 2020-06-17T19:08:17+03:00

Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня. Об этом сообщили 17 июня представители посольства России.

Глава страны не появится на шествии из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, однако страну представит посол.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, свое участие в параде Победы 24 июня подтвердили 12 глав государств, большинство из которых страны-члены СНГ. Первыми на приглашение откликнулсь глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также президент Молдавии Игорь Додон. На параде будут присутствовать президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, президент Сербии Александр Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович и президент Палестины Махмуд Аббас.

Недавно также подтвердилось, что президентом Беларуси принято приглашение Владимира Путина на посещение памятных торжеств, которые пройдут 24 июня в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU