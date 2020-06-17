2020-06-17T19:41:54+03:00
Экономика

Инфляция в России ускорилась до 0,1%

Потребительские цены в стране выросли на 2,5%
Ксения АНУФРИЕВА
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Инфляция в России ускорилась до 0,1%Инфляция в России ускорилась до 0,1%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Инфляция в России с 9 по 15 июня ускорилась до 0,1% после нулевой на предыдущей неделе, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%. Об этом сообщили специалисты Федеральной службы государственной статистики РФ в среду, 17 июня.

Инфляция в России к концу мая замедлилась до 3,0% в годовом выражении с 3,1% в конце апреля, Центробанк ожидает роста показателя в июне до 3,2-3,4% из-за эффекта базы .

В июне прошлого года была зафиксирована нулевая инфляция, с начала года - 2,5%. За неделю в стране также выросли потребительские цены на некоторые товары: гречку, мясные консервы, маргарин, хлеб, рис, черный чай, сосиски и сардельки, подсолнечное масло, муку, макароны. А вот стоимость яиц, молока и рыбы, напротив, немного снизились.

Кроме того, на территории государства продолжается рост цен на некоторые медикаменты. Так, за отчетную неделю цены на троксерутин выросли на 0,8%, анальгин подорожал на 0,7%, линекс, бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. Цены на валокордин и офтан катахром, напротив, снизились на 0,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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