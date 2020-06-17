2020-06-17T19:23:31+03:00
В мире

Российские моряки арестованы за попытку провоза наркотиков в Южную Корею

Спецслужбы допрашивают четверых мужчин, у которых изъяли гашиш
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Вечером 16 июня на территории порта в Пусане четверо моряков были задержаны спецслужбами Кореи за попытку ввоза наркотиков. Пакетик с 18,24 граммами гашиша изъяли у граждан России, которые пытались перебросить его через ограду порта.

В настоящий момент следователи допрашивают моряков. Журналистам назвали имя только одного из четырех задержанных: 34-летнего Сергея Бунина.

Неправомерные действия служба безопасности порта зафиксировала с помощью камер наблюдения. Четверо мужчин долго стояли у ограждения, пытаясь перекинуть пакет с наркотиками, сообщает newsis.com со ссылкой на спецслужбы порта Пусана.

Как отмечает корейская сторона, это не первый подобный случай задержания российских граждан в порту. В январе этого года стражи порядка задержали двух российских моряков за попытку провоза на территорию Южной Кореи пакета с марихуаной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трусова хотела уйти к Плющенко еще два года назад
Американский эсминец ВМС вошел в Черное море
Плющенко озвучил свои планы по работе с Трусовой
Страны НАТО приняли меры в ответ на усиление ядерного потенциала России
Электронный нос научили определять зрелость персиков
Оксана Пушкина высказалась против введения новых пособий для матерей-одиночек
Плющенко прокомментировал назначение на должность тренера сборной
Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим при стрельбе в Москве коллегам
Российские моряки арестованы за попытку провоза наркотиков в Южную Корею
Инфляция в России ускорилась до 0,1%
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву из-за коронавируса
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Врачи нашли способ диагностики коронавируса без тестов
Цена 95-го бензина на бирже достигла исторического рекорда
Захарова прокомментировала предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Репетиция Парада Победы началась в Москве
В Вологодской области открывают музеи, библиотеки и разрешают уличную торговлю
Евросоюз скоординирует открытие границ для России и других стран
Борис Джонсон попал в ДТП из-за протестующего
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ на 2020 год
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года
В Самаре на параде Победы 24 июня представят исторический артефакт
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесли с 2021 на 2022 год
Синоптик предупредил об опасности жары в июне