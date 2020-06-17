Российские моряки арестованы за попытку провоза наркотиков в Южную Корею

17 Июнь 2020 2020-06-17T19:23:31+03:00

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Вечером 16 июня на территории порта в Пусане четверо моряков были задержаны спецслужбами Кореи за попытку ввоза наркотиков. Пакетик с 18,24 граммами гашиша изъяли у граждан России, которые пытались перебросить его через ограду порта.

В настоящий момент следователи допрашивают моряков. Журналистам назвали имя только одного из четырех задержанных: 34-летнего Сергея Бунина.

Неправомерные действия служба безопасности порта зафиксировала с помощью камер наблюдения. Четверо мужчин долго стояли у ограждения, пытаясь перекинуть пакет с наркотиками, сообщает newsis.com со ссылкой на спецслужбы порта Пусана.

Как отмечает корейская сторона, это не первый подобный случай задержания российских граждан в порту. В январе этого года стражи порядка задержали двух российских моряков за попытку провоза на территорию Южной Кореи пакета с марихуаной.

ИСТОЧНИК KP.RU