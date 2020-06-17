Оксана Пушкина высказалась против введения новых пособий для матерей-одиночек

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:09:16+03:00

Депутат считает, что помощь должна быть адресной, а выплаты не решают главную проблему женщин, попавших в сложную ситуацию

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Оксана Пушкина выразила мнение, что огромное число пособий плодит тунеядство. Депутат отметила, что все выплаты, в том числе и матерям-одиночкам, должны быть абсолютно адресными.

«По факту, мам-одиночек у нас порядка 30%. Я знаю, есть в моем окружении люди, которые не регистрируют брак для того, чтобы сегодня уже получать пособия. В связи с этим, как отслеживать этих матерей?», - поделилась мнением Оксана Пушкина в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее мнению, пользоваться льготной программой для матерей-одиночек должны молодые девушки. Они обращаются в женскую консультацию, где врач оформляет подтверждающие документы - это важно, чтобы помощь была адресной.

«В противном случае мы сажаем себе на плечи людей не очень чистоплотных, так скажем», - отметила депутат.

Они привела пример из собственного опыта: большинство матерей-одиночек приходят на прием к депутату не с просьбой увеличить пособия.

«Они не просят пособий, они не просят субсидий, они просят единственного – дайте нам возможность зарабатывать деньги. Дайте нам возможность заняться бизнесом», - говорит Оксана Пушкина.

При этом у редкой мамы найдутся помощники, готовые няньчить детей, пока она будет кормить семью. Оксана Пушкина выразила мнение, что в подобных ситуациях пригодился бы проект «Социальная няня» - услуга за счет государства. Именно эту программу депутат называет адресной помощью.

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ИСТОЧНИК KP.RU