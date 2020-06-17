2020-06-17T20:01:11+03:00
Общество

Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим при стрельбе в Москве коллегам

Американские правоохранители решили поддержать российских полицейских
Ксения АНУФРИЕВА
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Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим при стрельбе в Москве коллегам. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПолицейские США пожелали выздоровления пострадавшим при стрельбе в Москве коллегам. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Американские сотрудники полиции выразили слова поддержки российским коллегам, которые пострадали в ходе стрельбы в Москве в минувший понедельник. Послание правоохранители США направили в российское посольство в Вашингтоне.

- Мы вместе с нашими коллегами из России, несмотря на границы и расстояние. Мы молимся за их выздоровление, - написали полицейские. На прилагающемся к посланию фото американские правоохранители из отдела 6-го района Департамента полиции округа Принс-Джорджес отдают пострадавшим коллегам честь.

Напомним, что перестрелка произошла в понедельник на Ленинском проспекте в российской столице. Полицейские Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили автомобиль такси, а проходящий мимо мужчина открыл по ним стрельбу. Один из правоохранителей, несмотря на ранения, сумел применить табельное оружие и обезвредить нападавшего. В одного сотрудника ДПС попало четыре пули, в другого – три.

ИСТОЧНИК KP.RU

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