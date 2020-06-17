2020-06-17T20:14:46+03:00
Наука

Электронный нос научили определять зрелость персиков

Бразильские ученые создали систему, которая автоматически определяет зрелость фруктов на дереве
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бразильские ученые усовершенствовали электронный нос. Это приспособление, которое при помощи нейросети определяет уровень зрелости фруктов, содержание этанола в пиве, никотина в табаке и качество улуна. Это происходит по концентрации летучих органических веществ в воздухе. Авторы уверяют, что их «электронный нос» определяет зрелость персика с точностью до 98 %.

Спелость фруктов, как правило определяется субъективным мнением производителя. Из-за этого продукт не всегда является спелым полностью. Но в последнее время эксперты стали использовать электронный нос. Развитие технологий в разы повысило способности этого устройства. По мимо использования в производстве продуктов, нос стали использовать и с целью определения загрязненности воздуха.

Но электронный нос, определяющий спелость персиков прямо на дереве, представлен впервые. Ученые под руководством Серхио Луиса Стевана-младшего (Sergio Luiz Stevan Jr) из Государственного университета Понта Гросса представили устройство для полевого мониторинга роста персиков. Оно было собрано из дешевых металоксидных газовых сенсоров. Ученые проводили эксперименты с августа по декабрь в период созревания фруктов. Их данные основаны на 12 периодах выдержки, полученной с 15 деревьев. С помощью новой технологии ученые получили усредненные данные, позволяющие им предположить, что их устройство может быть использовано в массовом производстве.

Электронный нос в будущем может стать незаменимой вещью. Ученые уже представили нос позволяющий искать людей под завалами и нос, позволяющий считывать и запоминать запахи, сообщается в статье в журнале IEEE Sensors Journal.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трусова хотела уйти к Плющенко еще два года назад
Американский эсминец ВМС вошел в Черное море
Плющенко озвучил свои планы по работе с Трусовой
Страны НАТО приняли меры в ответ на усиление ядерного потенциала России
Электронный нос научили определять зрелость персиков
Оксана Пушкина высказалась против введения новых пособий для матерей-одиночек
Плющенко прокомментировал назначение на должность тренера сборной
Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим при стрельбе в Москве коллегам
Российские моряки арестованы за попытку провоза наркотиков в Южную Корею
Инфляция в России ускорилась до 0,1%
Президент Чехии не приедет на парад Победы в Москву из-за коронавируса
Новак назвал комфортную для России цену на нефть
Врачи нашли способ диагностики коронавируса без тестов
Цена 95-го бензина на бирже достигла исторического рекорда
Захарова прокомментировала предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Репетиция Парада Победы началась в Москве
В Вологодской области открывают музеи, библиотеки и разрешают уличную торговлю
Евросоюз скоординирует открытие границ для России и других стран
Борис Джонсон попал в ДТП из-за протестующего
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ на 2020 год
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года
В Самаре на параде Победы 24 июня представят исторический артефакт
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесли с 2021 на 2022 год
Синоптик предупредил об опасности жары в июне