Электронный нос научили определять зрелость персиков

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:14:46+03:00

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Бразильские ученые усовершенствовали электронный нос. Это приспособление, которое при помощи нейросети определяет уровень зрелости фруктов, содержание этанола в пиве, никотина в табаке и качество улуна. Это происходит по концентрации летучих органических веществ в воздухе. Авторы уверяют, что их «электронный нос» определяет зрелость персика с точностью до 98 %.

Спелость фруктов, как правило определяется субъективным мнением производителя. Из-за этого продукт не всегда является спелым полностью. Но в последнее время эксперты стали использовать электронный нос. Развитие технологий в разы повысило способности этого устройства. По мимо использования в производстве продуктов, нос стали использовать и с целью определения загрязненности воздуха.

Но электронный нос, определяющий спелость персиков прямо на дереве, представлен впервые. Ученые под руководством Серхио Луиса Стевана-младшего (Sergio Luiz Stevan Jr) из Государственного университета Понта Гросса представили устройство для полевого мониторинга роста персиков. Оно было собрано из дешевых металоксидных газовых сенсоров. Ученые проводили эксперименты с августа по декабрь в период созревания фруктов. Их данные основаны на 12 периодах выдержки, полученной с 15 деревьев. С помощью новой технологии ученые получили усредненные данные, позволяющие им предположить, что их устройство может быть использовано в массовом производстве.

Электронный нос в будущем может стать незаменимой вещью. Ученые уже представили нос позволяющий искать людей под завалами и нос, позволяющий считывать и запоминать запахи, сообщается в статье в журнале IEEE Sensors Journal.

ИСТОЧНИК KP.RU