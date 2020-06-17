17 Июнь 2020 2020-06-17T20:15:23+03:00

Страны НАТО приняли меры в ответ на усиление ядерного потенциала России Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Главы министерств обороны стран-участников НАТО приняли пакет мер, который является ответов на «усиление ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации». Об этом 17 июня сообщил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам заседания министров обороны альянса.

Так, государства НАТО решили закупить дополнительные средства ПВО «Patriot» и «SAMP/T» производства Италии и Франции и истребители пятого поколения. Кроме того, министры решили не размещать новое ядерное вооружение наземного базирования на территории Европы и призвали китайских властей принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.

- В рамках нового пакеты страны решили не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены давать зеркальный ответ на вызовы с российской стороны, - заявил Йенс Столтенберг. Он не уточнил, какие планы имеет НАТО по ядерным ракетам морского и воздушного базирования на данной территории.

Генсек блока отметил, что Китай «должен конструктивно участвовать в диалоге о контроле над вооружениями».

- Глобальная мировая военная держава также имеет глобальную ответственность в сфере контроля над военными вооружениями, - добавил политик.

Накануне министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что Соединенные штаты должны прекратить навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности.

ИСТОЧНИК KP.RU