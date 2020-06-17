В Саудовской Аравии одобрили дексаметазон для лечения коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:36:17+03:00

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Представили минздрава Саудовской Аравии одобрили использование препарата дексаметазон для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом ведомство сообщило в среду, 17 июня.

Накануне этот препарат Всемирная организация здравоохранения назвала «научным прорывом». По результатам исследования, проведенного учеными Оксфорда, дексаметазон – противовоспалительный препарат – значительно снижает риск смерти инфицированных пациентов на аппаратах ИВЛ. Смертность при применении данного лекарства стала ниже на 35%, а при лечении пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка дексаметазона на территории Великобритании стоит всего лишь пять фунтов стерлингов, правительство страны также одобрило его на территории королевства, утверждая, что это «первое в мире лекарство от коронавируса».

Следует отметить, что Саудовская Аравия в настоящее время занимает первое место среди арабских государства по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране медики зафиксировали более 141 тысячи зараженных с начала эпидемии, более 91 тысячи местных жителей выздоровели. Погиб от коронавируса на территории Саудовской Аравии 1091 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU