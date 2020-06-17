Захарова: Россия и Финляндия не имеют территориальных претензий друг к другу

17 Июнь 2020 2020-06-17T20:47:05+03:00

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РФ и Финляндия не имеют территориальных претензий друг к другу, после Второй мировой войны страны ни разу не обсуждали вопрос переноса границ или спорные территории. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос о слухах про переговоры о передачи Финляндии части территории СССР

- Территориальные споры в повестке дня отношений между Россией и Финляндией не стоит. Тема пересмотра границ по итогам Второй мировой войны в диалоге с представителям финской стороны никогда не обсуждалась. Граница между нашим государства и Финляндией закреплена международными законам, ключевой из которых – Мирный договор с Финляндией от 1947 года, - рассказала Мария Захарова.

По словам представителя МИД РФ, это является общей позицией, которая подтверждена на высшем уровне, а отсутствие территориальных разногласий подкрепляется тем фактом, что три года назад был подписан Протокол между российским кабмином и финским правительством об описании прохождения российско-финляндской государственной границы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Захарова также прокомментировала предоставление Украине статуса партнёра НАТО. По мнению официального представителя министерства иностранных дел, это решение приняли с политической подоплекой.

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ИСТОЧНИК KP.RU