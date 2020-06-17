В Таиланде задержали яхту с русскими нелегалами

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:01:29+03:00

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Трех из семи членов экипажа парусной яхты Uminoko задержали правоохранительные органы Пхукета за нелегальное пребывание в Таиланде. Выяснилось, что граждане России не могли легализоваться на территории королевства из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщил капитан судна Виталий Плаксин.

Он рассказал, что "изначально им было разрешено сходить на берег для пополнения провизии, потому что они оказались заложниками ситуации". Но потом сотрудники иммиграционной службы запретили россиянам покидать судно совсем.

"Сотрудники иммиграционной службы сделали предупреждение, запретив покидать яхту, однако спустя час, когда все уже вернулись на судно, нас забрали в иммиграционный центр», - пояснил капитан.

Троих из семи человек отвезли в полицейский участок и составили протоколы за нарушение миграционного законодательства. Суд пройдет 18 июня на Пхукете, сообщает ТАСС.

Напомним, что россияне, не сумевшие покинуть территорию Таиланда перед пандемией коронавируса, провели на острове более 2,5 месяцев. Как только о ситуации стало известно в посольстве, российские дипломаты обратились к властям Таиланда. Ими был предпринят ряд мер по вывозу россиян на Родину. Так, Россией 9 июня был организован рейс, позволяющий ее гражданам вернуться домой, но пассажиры яхты Uminoko опоздали на самолет из-за затянувшегося процесса легализации. Улететь могли только те, кто имел отрицательный тест на коронавирус и документ о легализации в Таиланде.

"В настоящее время усилия по разрешению ситуации предпринимаются региональными властями провинции Пхукет во взаимодействии с генеральным консульством России в Пхукете", - заверили дипломаты.

Они надеются, что остающиеся на Пхукете и других территориях королевства россияне, смогут воспользоваться следующим спецрейсом, который состоится 23 июня по маршруту Пхукет - Бангкок - Новосибирск - Москва.

Напомним, парусная яхта Uminoko на протяжении 20 лет представляет Россию на международных регатах и занимает призовые места. Кроме того, на ней проводятся обучение и тренировки для желающих обучиться парусному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU