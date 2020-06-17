2020-06-17T21:04:11+03:00
Политика

Стратегические российские ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет

Продолжительность полета составила примерно 11 часов [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Стратегические российские ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет. Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской ФедерацииСтратегические российские ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет. Фото: пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации
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Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации российских Воздушно-космических сил 17 июня, в среду, выполнили плановые полет над водами нейтральной территории акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а над водами северной части Тихого океана. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

По информации министерства, успешный взлет четырех воздушных судов был осуществлен с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. Стратегические ракетоносцы провели в небе примерно 11 часов.

Отмечается также, что на некоторых этапах маршрута самолеты сопровождали истребители F-22 военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Все полеты ракетоносцев осуществляются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня вечером эсминец «Портер» военно-морских сил Соединенных Штатов вечером 17 июня вошел в Черное море. В настоящее время силы Южного военного округа контролируют действия американского корабля.

Стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет.Четыре стратегических ракетоносца Ту-95 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана

ИСТОЧНИК KP.RU

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