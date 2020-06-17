Нарколог рассказал о действенном способе бросить курить

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:39:04+03:00

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Начинать бросать курение следует с психотерапии, поскольку зависимость от сигарет является психическим расстройством. В вопросе избавления от пагубной привычки необходим комплексный подход, рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун в интервью НСН.

- На первом этапе курильщику необходимо сформировать грамотную мотивацию к изменению жизненного стереотипа. Любой человек, который однажды взял в руку сигарету, не планировал изначально курить всю свою жизнь, каждый день, употреблять табак пачками. Осознание пагубности должно подвигнуть людей изменить образ жизни и отказаться от вредной привычки, - объяснил врач.

Ковтун добавил, что при появлении хорошей мотивации необходимо добавлять в свою жизнь больше полезных привычек, способствующих укреплению здоровья, например, перейти на правильное питание. Нарколог сообщил также о подходе из поведенческой психотерапии, основанном на принципе «не брать в руки сигареты и занять их чем-нибудь другим».

- Надо отметить, что только продукты питания или покупные средства не помогут курильщику отказаться от вредной привычки. Нужен комплексные подход, - добавил специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Института наркологического здоровья нации тоже считает, что социально-психологический фактор во многом определяет зависимость от сигарет, является, поэтому на способность человека бросить курить в первую очередь влияет его образ мышления и поведения, а также поведенческие стереотипы.

ИСТОЧНИК KP.RU